جنرال إسرائيلي سابق: النار ستلتهم الكيان من كل جانب اذا اندلعت الحرب

العالم - الاحتلال

ونقل موقع "مفزاك لايف" العبري، مساء السبت، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن هناك سيناريو أكثر رعبًا على "إسرائيل" في حال دخولها الحرب المقبلة، على رأسها إطلاق متوسط 3 آلاف صاروخ بشكل يومي.

وأفاد الجنرال، بأن إسرائيل ستدخل حربا على عدة جبهات مختلفة ومتعددة، منها ما زعمه دخول قوات موالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، كما أن حركة حماس ستقوم بإطلاق قذائف وصواريخ من الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، وكذلك إطلاق طائرات دون طيار، وهو ما يعرقل أو يشل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ولم يتوقف تحذير الجنرال الإسرائيلي عند هذا الحد، بل أوضح أن الهجوم على الكيان سيؤدي إلى أعمال عنف بين الفلسطينيين والمستوطنين في المدن المختلطة والتجمعات والقرى الفلسطينية المحتلة، متوقعا وقوع عدد كبير من الضحايا، فضلا عن تدمير كبير في البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل.

وأشار الجنرال يتسحاق بريك إلى أنه على القادة الإسرائيليين إدراك أن إيران لا تنوي إلقاء قنبلة نووية على بلاده حينما تصل إليها، مفيدا بأن الإيرانيين ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، كما أن "إسرائيل" لن تجرؤ على استخدام قنبلة نووية ضدهم، أيضا، ما يعني وجود حالة من الردع المتبادل بين إيران و"إسرائيل".