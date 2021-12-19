تفاعل مواقع التواصل مع كمين حومش والشذوذ الجنسي في مدارس السعودية

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عملية نابلس أو كمين حومش كما يحلو للناشطين تسميَتُهُ، اثبت ان المواجهة مع الاحتلال هي الحل الوحيد. كمين مُحْكَم كما وصَفَه جيش الاحتلال ادى الى مقتل مستوطن واصابة اخرين في عملية اطلاق نار على الطريق بين نابلس وجنين قرب مستوطنة حومش.

في مجال اخر، بدأت ردود الأفعال على قرار وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بترحيل المعارضة البحرينية من البلاد تأخذ حيِّزا اكبر. خاصة وان المؤتمر الذي عقدته المعارضة البحرينية في بيروت تناول الإنتهاكات التي يرتكبها نظام آل خليفة ضد المعارضين من وجهة نظر قانونية.

وفي موضوع اخر، أيمن نور. المعارض المصري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر والمقيم في تركيا، اكد انه تعرض للتجسس عبر اختراق هاتفه من قبل اطراف خارجية. تاكيد ايمن نور جاء بعد تقارير قالت ان برامج تجسس اسرائيلية استخدمت من قبل حكومات عربية اتهمها نور بالتجسس عليه وهي مصر والسعودية والامارات.

اما في السعودية وفي ظل ما تقوم به السلطات لتغيير المناهج التعليمية، وايضا الغاء مواد كثيرة من الكتب، تظهر مشكلة من نوع اخر بدأت تخرج الى العلن بشكل متزايد كما يقول الناشطون وهي الشذوذ الجنسي في المدارس الثانوية. واخر فصول هذه القصة ما نشره حساب بإسم طيف يقول انه لطالبة سعودية.

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