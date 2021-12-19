ألمانيا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من بريطانيا

العالم - أوروبا

كان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد يوم السبت على فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات.

وخلال اجتماع، دعا الوزراء برلين إلى تصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس، وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بما في ذلك من تلقوا التطعيم.

وبحسب رويترز قال الوزراء في بيان، انتشار أوميكرون في المملكة المتحدة واضح جدا.. علينا أن نحول دون الانتشار لأطول فترة ممكنة ونبطئه قدر الإمكان.

سجلت بريطانيا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بكوفيد-19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتتجاوز 90 ألف حالة يوم الجمعة.

وارتفعت الإصابات بشكل حاد في ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تتراجع ببطء في ديسمبر/كانون الأول، إذ سجلت 50968 حالة يوم الجمعة.