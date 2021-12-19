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الجيش الإيراني يعلن انضمام معدات عسكرية جديدة من مروحيات وطائرات إلى قواته البحرية

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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