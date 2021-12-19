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هل تخلى ملك البحرين عن الوعود بالإفراج عن السجناء السياسيين؟

هل تخلى ملك البحرين عن الوعود بالإفراج عن السجناء السياسيين؟
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت مسؤولة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان" إيناس عون"، إن ستة فقط من أصل 105 ممن تم الإفراج عنهم بعفو ملكي في ذكرى عيد الجلوس، هم من المعتقلين السياسيين.

العالم - اليمن

وغرّدت عون عبر منصة تويتر، قائلة "6 فقط من المفرج عنهم بتهم تتعلق بالوضع السياسي بالبلاد من أصل 105 شخص و هو مجموع ما رصدناه من افراجات في مركز البحرين لحقوق الإنسان".

وتسائلت "هل هذه الانفراجة والإصلاحات التي ينتظرها ويستحقها شعب البحرين؟".

وكان الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، أصدر مرسومًا ملكيًا بالعفو الخاص والإفراج عن 105 نزلاء محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

وروّجت بعض المواقع قبل صدور المرسوم أن هناك دفعة كبيرة من الإفراجات عن المعتقلين السياسيين، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

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