وزير الخارجية التركي: هناك قوى تحاول تقويض العلاقات بين روسيا وتركيا

العالم - تركيا

وأضاف الوزير، في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لاغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف: "كشف الهجوم الإرهابي على السفير كارلوف، عن وجود العديد من مراكز القوة التي تريد تقويض التعاون التركي الروسي. نعتقد أن الجهود المشتركة لتحسين علاقاتنا هي تكريم ذكرى السيد كارلوف وإسهامه فيها".

وأشار الوزير إلى أنه، "في السنوات التي تلت تلك الجريمة، شهدت هذه العلاقات تطورا ديناميكيا على المستويين الثنائي والإقليمي، وإلى أن الاتصالات الرفيعة المستوى تتواصل بشكل مكثف، ولدينا إرادة مشتركة قوية لتطوير العلاقات. وهي تتطور بشكل مطرد في التجارة والطاقة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات. علاقاتنا التجارية والسياحية تتعافى بسرعة على خلفية الوباء".

وذكر الوزير، أن حجم التجارة بين البلدين سيقترب هذا العام من 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزور تركيا حوالي 5 ملايين سائح روسي خلال هذا العام، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، كان هناك 4.3 مليون سائح.

وتابع وزير خارجية تركيا القول: "تعتبر الطاقة ركيزة مهمة لتعاوننا. العام الماضي بدأ بالعمل خط السيل التركي لنقل الغاز. ويستمر العمل في محطة الطاقة النووية أكويو وفقا للجدول المحدد. سيتم تشغيل وحدتها الأولى في عام 2023".