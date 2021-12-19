الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

برعاية الادميرال سياري...إدخال معدات جديدة للخدمة في البحرية الايرانية

برعاية الادميرال سياري...إدخال معدات جديدة للخدمة في البحرية الايرانية
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

برعاية مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري، تم صباح اليوم الاحد إدخال معدات جديدة، خضعت لعمليات اعادة تاهيل، للخدمة في القوة البحرية للجيش الايراني.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية

انضمام 110 زوارق هجومية سريعة لبحرية الحرس الثوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الشيخ الزكزاكي.. لايزال هناك أمل في نيجيريا

برعاية الادميرال سياري...إدخال معدات جديدة للخدمة في البحرية الايرانية

وزير الخارجية التركي: هناك قوى تحاول تقويض العلاقات بين روسيا وتركيا

هل تخلى ملك البحرين عن الوعود بالإفراج عن السجناء السياسيين؟

معلق جزائري يوجّه رسالة خاصة إلى جماهير تونس

عضو 'هيئة المصالحة الوطنية في سوريا' يرد على مندوب السعودية الأممي