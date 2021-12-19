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الشيخ الزكزاكي.. لايزال هناك أمل في نيجيريا

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتقد زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي النظام الحاكم الذي يعمد الى قتل أبناء الشعب.

العالم - افريقيا

وفي الذكرى السنوية السادسة لمجرزة زاريا، دعا الشيخ الزكزاكي النيجيريين الى السعي لبناء مستقبل أفضل.

وقال الشيخ الزكزاكي:"في مجزرة زاريا قبل ست سنوات، حاصرة القوی الامنية المدينة لثلاثة أيام واغلقت الطرق المؤدية اليها وأعدمت أكثر من 1000 مدني واحرقت جثثهم في مقابر جماعية في مكان مجهول واعتقلت أكثر من 500 شخص بتهمة قتل جندي واحد ثم قامت المحكمة بتبرئتهم واطلقت سراحهم".

وتابع زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا:"يسأل البعض، هل من أمل؟ نعم هناك أمل، الا ان الامل يأتي من الشعب وليس من السلطات، نحن لانثق بعناصر السلطة اطلاقاً لأنهم يعارضون تطلعات ومطالب الشعب ويجب علی المواطنين السعي لايجاد مستقبل افضل لمجتمعنا".

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