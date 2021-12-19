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مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شرقي أستراليا

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شرقي أستراليا
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأسترالية تحطم طائرة خفيفة في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد صباح اليوم الأحد.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الشرطة الأسترالية إن الحادث أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة الأربعة ومن بينهم طفلان، بحسب موقع "9 نيوز".

وذكرت الشرطة أن الطيار الذي يبلغ من العمر 69 عاما أخذ 3 ركاب في رحلة ترفيهية، قبل أن تسقط الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.

وحتى الآن، تسعى الشرطة الأسترالية لتحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريج وايت إنهما "دون سن المراهقة".

وذكر مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل أن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سوف يكتمل في غضون 6 إلى 8 أسابيع.

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مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شرقي أستراليا

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