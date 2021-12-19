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بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات

بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، منبهاً إلى أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ.

العالم_لبنان

و في حديث لصحفي اليوم الااحد أشار بري الى إن هناك حراكاً جدياً لإيجاد مخارج، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية يراوح مكانه، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً.

ولاحظ بري الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية، معتبراً أنه أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات، موضحاً أن الأسبوع المقبل يحمل مواعيد هامة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، متوقعا أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكن القرار.

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