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1690 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة في لبنان

1690 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة في لبنان
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة  في لبنان في تقريرها اليومي تسجيل 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 699464،.

العالم_لبنان

و أضاف البيان كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

ومع بدء سريان منع التجول الليلي لغير المقحين اعلن رئيس شعبة العلاقات العامةفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، العقيد جوزيف مسلم​، في حديث تلفزيوني، إلى أن المخالف للاجراءات الخاصة بالتنقل سيحصل على محضر ضبط بغرامة من 100 الف ليرة حتى 300 الف ليرة، مع امكانية السجن لثلاثة أشهر.

وأضاف أن نسبة الالتزام في اليوم الثاني كبيرة، والجميع متجاوب حتى الآن، والهدف حماية الجميع، لافتًا إلى أن التنقل مسموح لكل الملقحين، ومن لديهم فحص سلبي PCR مدته اقل من اسبوع.

ودعا مسلم الجميع للوعي المشترك في تطبيق الاجراءات كي يبقى القطاع السياحي يعمل، وكي لا نتجه الى الإقفال العام.

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