لبنان.. الأنصار والبرج إلى ربع نهائي الكأس

العالم_لبنان

وتخطّى الأنصار فريق الشباب الغازية وضيف بطولة نوادي الدرجة الثانية بثلاثية بيضاء 3 - 0 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

ونجح البرج بتخطي النبي شيت بركلات الترجيح 5 - 3 اثر نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي استضافها ملعب أمين عبد النور في بحمدون بالتعادل بهدفين لكل منهما.

افتتح النبي شيت المنافس في دوري المظاليم مجال التسجيل عبر قائده مالك الموسوي من ركلة جزاء قبل أن يدرك الأصفر التعادل بنيران صديقة وعبر حارس النبي شيت حسن الحسين الذي فشل في إبعاد تسديدة عباس عطوي اونيكا من ركلة حرة.

وأحرز حسن شومان هدف التقدم للفريق البقاعي عند الدقيقة 71 قبل أن يمنح المدافع حسن بيطار التعادل للبرج في الوقت البديل ويوصل فريقه لركلات الحظ التي ابتسمت لرجال فؤاد حجازي.

ويلتقي في الربع النهائي شباب البرج - الحكمة بيروت، الراسينغ بيروت - البرج، العهد - النجمة، السلام زغرتا - الانصار.

و في السياق استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لاعب نادي العهد ومنتخب لبنان للشباب شادي الحاج محمد في القصر الجمهوري في بعبدا.

وكان الحاج محمد قد رفع علم لبنان في نهائي بطولة غرب آسيا الثانية لكرة القدم بمواجهة المنتخب العراقي والتي خسرها لبنان بركلات الحظ.

ورفع لاعب العهد علم لبنان بالرغم من الخسارة في مشهد أثار تفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير. وتوجّه العماد عون لشادي الحاج محمد بالقول "إن شاء الله يبقى قلبك يخفق لبلدك"، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الرياضية والعلمية.