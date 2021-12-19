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إنطلاق أعمال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في باكستان لمناقشة الأزمة الإنسانية في أفغانستان

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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