تنفيذ حكم الاعدام بارهابي في كردستان غربي ايران

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وجاء في بيان اصدرته العلاقات العامة للنيابة العامة في محافظة كردستان: انه وبالاستعانة بالباري تعالى وفي سياق تنفيذ حكم الشريعة الالهية والدفاع عن حق المواطنين في محافظة كردستان، فقد تم اليوم (الاحد 19 كانون الاول/ديسمبر) في سجن سنندج تنفيذ حكم الاعدام بحق حيدر قرباني اثر ادانته بتهم "البغي"، والمشاركة في عملية القتل العمد لثلاثة مواطنين اكراد من اهل السنة في كردستان، والعضوية في زمرة "الديمقراطي" المعادية والاجرامية.

وكان هذا الشخص قد انضم في العام 2016 للزمرة الارهابية المذكورة وبادر لاخذ الاتاوة من بعض المواطنين في المناطق الكردية وتهديدهم وكان له في العام ذاته دور مباشر في قتل 3 من المواطنين الاكراد وعملية اختطاف.