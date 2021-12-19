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تنفيذ حكم الاعدام بارهابي في كردستان غربي ايران

تنفيذ حكم الاعدام بارهابي في كردستان غربي ايران
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

نفذ حكم الاعدام فجر اليوم الاحد في سجن سنندج بالمدعو حيدر قرباني بع ادانته بتهمة "البغي" لمشاركته بعملية القتل المتعمد لثلاثة مواطنين من اهل السنة في محافظة كردستان غرب ايران والعضوية في زمرة "الحزب الديمقراطي" المعادية والاجرامية.

العالم - ايران

وجاء في بيان اصدرته العلاقات العامة للنيابة العامة في محافظة كردستان: انه وبالاستعانة بالباري تعالى وفي سياق تنفيذ حكم الشريعة الالهية والدفاع عن حق المواطنين في محافظة كردستان، فقد تم اليوم (الاحد 19 كانون الاول/ديسمبر) في سجن سنندج تنفيذ حكم الاعدام بحق حيدر قرباني اثر ادانته بتهم "البغي"، والمشاركة في عملية القتل العمد لثلاثة مواطنين اكراد من اهل السنة في كردستان، والعضوية في زمرة "الديمقراطي" المعادية والاجرامية.

وكان هذا الشخص قد انضم في العام 2016 للزمرة الارهابية المذكورة وبادر لاخذ الاتاوة من بعض المواطنين في المناطق الكردية وتهديدهم وكان له في العام ذاته دور مباشر في قتل 3 من المواطنين الاكراد وعملية اختطاف.

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