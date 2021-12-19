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شاهد لحظة تتويج الجزائر بكأس العرب وفلسطين حاضرة بقوة

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

لأول مرة في تاريخه.. منتخب الجزائر يُتوج ببطولة كأس العرب 2021، بعد فوز مثير على تونس بهدفين مقابل لا شيء تم تسجيلهما في الوقت الإضافي.

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