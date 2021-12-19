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الحشد الشعبي يطيح بعنصر من 'داعش' شمال بغداد (صورة)

الحشد الشعبي يطيح بعنصر من 'داعش' شمال بغداد (صورة)
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

أطاحت قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي بأحد عناصر "داعشط وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن قاطع شمال بغداد.

العالم-العراق

وجاء ذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، حيث نجحت القوة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظه بغداد من اعتقال عنصر إرهابي مهم ينتمي الى تنظيم "داعش" الارهابي ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.

حيث كان الإرهابي يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات الاصقة لـ"داعش" الارهابي اذ وجدت عدة مخابئ في سيارته الشخصية التي يقوم من خلالها بنقل العبوات الناسفة لصالح الارهابيين لاستهداف الأبرياء.

وکانت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، تمكنت من قتل أحد عناصر فلول “داعش” الارهابي شرق محافظة صلاح الدين، خلال اشتباكات اندلعت، مساء السبت، مع مجموعة من الارهابيين في منطقة العيث، أسفرت أيضا عن استشهاد أحد مقاتلي الحشد.

المصدر: مديرية إعلام الحشد الشعبي

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