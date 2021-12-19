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بعد تحديثها وتطويرها.. المدمرة 'الوند' تعود للخدمة في البحرية الايرانية

بعد تحديثها وتطويرها.. المدمرة 'الوند' تعود للخدمة في البحرية الايرانية
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

عادت المدمرة "الوند" من فئة "سام" للخدمة مرة اخرى في القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد خضوعها لـ 46 الف شخص/ساعة عمل من التطوير والتحديث الكامل.

العالم - ايران

وجرت مراسم انضمام المدمرة "الوند" من جديد للقوة البحرية الايرانية بحضور مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البحرية الادميرال شهرام ايراني.

ودخلت الخدمة في القوة البحرية الايرانية صباح اليوم الاحد ايضا 4 غواصات من طراز "السابحات 15".

وبرعاية مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري، تم صباح اليوم الاحد إدخال معدات جديدة، خضعت لعمليات اعادة تاهيل، للخدمة في القوة البحرية للجيش الايراني.

وفي هذه المراسم التي حضرها ايضا قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني، انضمت للقوة البحرية مرة اخرى؛ مروحية SH3D، وطائرة فريند شيب F27 (Fokker F27 Friendship) وبرمائية (هوفرکرافت) BH7 بعد ان خضعت لعمليات اعادة تاهيل وتصليح اساسية لفترة 82 الف شخص/ساعة عمل من قبل خبراء قطاع "جو-بحر" للقوة البحرية وخبراء القطاع الجوي والدفاعي في البلاد.

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