الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رسو 17 سفينة محملة بالسلع الاساسية في الموانئ الايرانية

رسو 17 سفينة محملة بالسلع الاساسية في الموانئ الايرانية
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية عن رسوء 17 سفينة محملة بالسلع الاساسية في موانئ البلاد بالوقت الراهن.

العالم - ايران

وأكد " علي اكبر صفائي" في تصريح - على هامش المعرض الخامس للشحن والنقل واللوجستية - اليوم الاحد، بأنه لاتوجد أيه مشاكل في توفير السلع الاساسية وسيتم تفريغ هذه الشحنات في أقصر مدة زمنية.

ولفت الى أن تدفق السلع الاساسية على البلاد منذ 20 مارس/آذار الفائت حتى الان، سجل نموا بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، و تصدر ميناء الامام الخميني (رض) المطل على الخليج الفارسي، قائمة الموانئ من حيث حجم واردات هذه السلع.

يشار أن ايران تغطي واردات السلع الاساسية التي تشمل الاغذية والادوية والاجهزة الطبية والاعلاف وغيرها ، بالسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد بـ 42 الف ريال.

روابط ذات صلة

رئيسي: احتياطيات البلاد من السلع الاساسية والادوية بلغت مرحلة مطمئنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. قلق أوروبي من أوميكرون يفسد فرحة أعياد الميلاد

رسو 17 سفينة محملة بالسلع الاساسية في الموانئ الايرانية

تظاهرات مناهضة للعنصرية في كافة أنحاء فرنسا

عمران خان: الدول التي تعاني من ضعف اقتصادي يصعب عليها التعامل مع ملف اللاجئين

شاهد بالفيديو والوثائق.. واشنطن: قتل المدنيين في الشرق الاوسط ضرورة استراتيجية

بالصور.. عملية أمنية للحشد الشعبي ضد 'داعش' في كركوك