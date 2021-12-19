رسو 17 سفينة محملة بالسلع الاساسية في الموانئ الايرانية

العالم - ايران

وأكد " علي اكبر صفائي" في تصريح - على هامش المعرض الخامس للشحن والنقل واللوجستية - اليوم الاحد، بأنه لاتوجد أيه مشاكل في توفير السلع الاساسية وسيتم تفريغ هذه الشحنات في أقصر مدة زمنية.

ولفت الى أن تدفق السلع الاساسية على البلاد منذ 20 مارس/آذار الفائت حتى الان، سجل نموا بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، و تصدر ميناء الامام الخميني (رض) المطل على الخليج الفارسي، قائمة الموانئ من حيث حجم واردات هذه السلع.

يشار أن ايران تغطي واردات السلع الاساسية التي تشمل الاغذية والادوية والاجهزة الطبية والاعلاف وغيرها ، بالسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد بـ 42 الف ريال.