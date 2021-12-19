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الصحة المصرية توجه رسالة للمصريين!

الصحة المصرية توجه رسالة للمصريين!
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

طمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية حسام حسني المواطنيين لمتحور "أوميكرن"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يثير الذعر والهلع" في انتشاره.

العالم - مصر

وقال حسني إن الدولة المصرية تتعامل بشفافية تامة منذ بداية جائحة كورونا، لافتا إلى أن الحالات الثلاث التي اكتشفت لمتحور "أوميكرون"، كانت لأشخاص قادمين من الخارج ولم يدخلوا البلاد.

وأضاف: "هناك إجراءات احترازية قوية تتبعها الدولة المصرية في الحجر الصحى بالمطارات والموانئ... نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال".

وشدد حسني على أن متحور "أوميكرون" ليس بالمرعب، وكل الخوف من سرعة انتشاره، ولكن قوة إصاباته أقل بكثير من المتحورات السابقة.

وقال: "لا داعى للذعر والهلع حال دخوله البلاد كونه حتى الآن يستجيب للبروتوكولات العلاجية المعمول بها".

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