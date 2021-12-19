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مشيدا بدور الشهيد سليماني في تطوير قدرات المقاومة..

الشيخ قاووق: معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات

الشيخ قاووق: معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن “دور الحاج قاسم سليماني كان حاسما في تعاظم وتطوير قدرات المقاومة في لبنان، وقد استطاع تحويل حلم التهديد الإستراتيجي والوجودي للكيان الصهيوني إلى حقيقة قائمة”.

العالم-لبنان

وخلال لقاء حواري أقامه مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة بنت جبيل، شدد الشيخ قاووق على أن “إسرائيل اليوم مطوقة ومحاصرة بالصواريخ من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب”.

ولفت إلى أن “أكذوبة الاحتلال الإيراني فشلت في تحقيق أهدافها، وأدت إلى نتائج عكسية على المستوى الاستراتيجي في المنطقة”.

واوضح الشيخ قاووق ان “معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات، وأن أميركا وأدواتها في المنطقة ولبنان، يريدون ويعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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