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الشبان الفلسطينيون يتصدون لهجوم المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

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