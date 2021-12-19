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على هامش اجتماع منظمة التعاون الاسلامي..

أميرعبداللهيان يلتقي وزراء خارجية الأردن وتركيا وأذربيجان

أميرعبداللهيان يلتقي وزراء خارجية الأردن وتركيا وأذربيجان
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، وزراء خارجية الأردن وتركيا وأذربيجان.

العالم - ايران

وتبادل وزيرا خارجية إيران والأردن وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وقضايا فلسطين وأفغانستان ومحادثات فيينا.

كما بحث اميرعبداللهيان ومولود جاويش اوغلو، المستجدات في المنطقة، ونقل مولود جاويش أوغلو تحيات الرئيس أردوغان إلى المسؤولين الإيرانيين ووصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات ودية ومتميزة.

وكانت المحادثات حول زيارة أردوغان المرتقبة لطهران من بين القضايا الأخرى التي بحثها الجانبان.

وخلال لقاء وزيرا خارجية إيران وأذربيجان، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للوتيرة المتنامية للعلاقات، كما بحثا آخر التطورات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وجدد وزير خارجية جمهورية أذربيجان خلال هذا اللقاء دعوة وزير خارجية ايران لزيارة باكو.

وعبر وزيرا خارجية البلدين عن ارتياحهما للقاء رئيسي إيران وأذربيجان في عشق آباد، ونقلا تحيات رئيسي البلدين.

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على هامش اجتماع منظمة التعاون الاسلامي.. أميرعبداللهيان يلتقي وزراء خارجية الأردن وتركيا وأذربيجان