بدلا عن آذربيجان.. ايران تستعيض بالشحن البحری لتصدير الفواكه لروسيا

العالم - ايران

وبيّن " رضا نوراني" في تصريح لـ "فارس" اليوم الأحد، أن على ضوء بطء وتيرة تخليص منتجات الفواكه والخضروات في جمارك جمهورية آذربيجان تم الاستعاضة بالملاحة البحرية في بحر قزوين، وهي ذات جدوى اقتصادية وأسرع للوصول للسوق الروسية.

وأشار أن موانئ " امير آباد" و"انزلي" و"آستارا" شمالي البلاد تم تفعيلها لتصدير المنتجات الفواكه والخضروات الى روسيا، بحيث ترسو السفن بعد الشحن من ايران في ميناء " إكتاو" الكازاخستاني، وبعد التفريغ تُشحن برا الى سوق" فودسيتي" بموسكو.

واستطرد أن مسار الشحن البحري أقل من الناحية الزمنية، حيث كان في السابق تحتاج الشحنات 5 الى 6 أيام حتى تصل عبر آذربيجان الى السوق المستهدفة، ولكن وعلى وقع الازدحام في الجمارك الاذربيجانية باتت تحتاج نحو 9 الى 10 أيام.