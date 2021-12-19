مساعد وزير دفاع ايران: قواتنا المسلحة أحرزت تقدما لافتا رغم الحظر

العالم - ايران

واضاف فرحي، في تصريحه اليوم الاحد، إنه طيلة الاعوام الماضية استهدف معظم الحظر الجائر قواتنا المسلحة الا انه رغم ذلك تحققت انجازات دفاعية عديدة وتقدم لافت بفضل المعنويات الرفیعة والنظرة الجهادية والفكر التعبوي السائد بين صفوفها وكوادرها.

وتابع: إن مؤسسات قطاع الصناعات الدفاعية تحتاج الى وجود كوادر ذات نوعيات رفيعة وتستطيع المنظمة العقيدية - السياسية إعداد مثل هذه الكوادر وفق مستوى الثورة الاسلامية.

وعدّ المنظمة العقيدية - السياسية بوزارة الدفاع تضطلع بدور مهم في تطوير الكوادر الانسانية ولايمكن تهميش تأثيراتها الايجابية على قلوب الناشطين في قطاع الصناعات الدفاعية.