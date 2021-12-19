مباحثات إيرانية سورية لتعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي

العالم-سوريا

وأعرب داداش بور خلال اللقاء عن استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب السوريين المتفوقين والموهوبين في مختلف الاختصاصات الدراسية مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين من خلال المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية ومواصلة اللقاءات.

من جانبه لفت السفير السوري إلى ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة من خلال تشكيل فريق عمل تنفيذي بمشاركة ممثلين عن السفارة ومنظمة شؤون الطلاب الإيرانية.

وأوضح ديوب أن من أولويات الحكومة السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية والتعليمية مع إيران فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين جامعات البلدين.

المصدر: سانا