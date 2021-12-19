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مباحثات إيرانية سورية لتعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي

مباحثات إيرانية سورية لتعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث معاون وزير العلوم والأبحاث والتقنية الإيراني رئيس منظمة شؤون الطلاب الدكتور هاشم داداش بور، مع السفير السوري في طهران، الدكتور شفيق ديوب، آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري إلى طهران مؤخراً.

العالم-سوريا

وأعرب داداش بور خلال اللقاء عن استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب السوريين المتفوقين والموهوبين في مختلف الاختصاصات الدراسية مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين من خلال المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية ومواصلة اللقاءات.

من جانبه لفت السفير السوري إلى ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة من خلال تشكيل فريق عمل تنفيذي بمشاركة ممثلين عن السفارة ومنظمة شؤون الطلاب الإيرانية.

وأوضح ديوب أن من أولويات الحكومة السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية والتعليمية مع إيران فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين جامعات البلدين.

المصدر: سانا

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