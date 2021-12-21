لماذا يطول تحرير مأرب؟

العالم - مع الحدث

وقال النجار في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي صرح قبل مدة قائلاً ان استمرار الحرب، خسارة للطرفين والاستمرار في التسوية السياسية علی أساس القرار 2216 امر لاجدوی منه، فعلی الولايات المتحدة والسعودية وباقي دول التحالف ان يؤمنوا بأنهم هُزموا في معركة اليمن.

وأكد النجار ان معركة مأرب والتي تستمر منذ أكثر من 10 أشهر تستطيع ان تقلب المعادلة لو ان الجيش اليمني واللجان الشعبية جادون في الحفاظ علی أرواح أكثر مما يزيد من مليونين بشر موجودين في هذه المدينة.

وأوضح النجار ان السعودية والولايات المتحدة تكابران في اعلان وقف لاطلاق النار أو اصدار بيان يهني الحرب ولو من طرف واحد لان هذا بالعرف السعودي يؤكد هزيمة السعودية والانتصار اليمني.

ورأی النجار ان الحل في نقطة وسط هي اجتماع للسعودية وصنعاء والمبعوث اليمني والاتفاق علی انهاء الحرب علی أساس قاعدة لاغالب ولامغلوب وقد فتح اليمنيون هذا الباب منذ مدة طويلة لكن الغطرسة السعودية تمنعهم من هذا الحل والغرب لايريد انهاء الحرب علی أساس لاغالب ولامغلوب.

وقال الباحث السياسي والحقوقي عبدالحميد الغفري ان النظام السعودي يجب ان يجد رؤية سياسية جديدة للتفاهم حسب الواقع فقد أصبح الشعب اليمني في معركة الوجود ومعركة التاريخ والتحرر واستقلال القرار السياسي والسيادة اليمني ولم تعد اليمن حديقة خلفية.

وأكد ان اليمن، بلد غني بثرواته النفطية والبشرية ومضيق باب المندب وتملك اكبر شريط ساحلي والثروات الشمسية وهناك مقومات لبناء دولة عظيمة قوية لكن السعودية لاتريد ذلك لليمن.