الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 50 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاحد عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم ( الاحد) الى 131 الفا و83شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و968 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و170 الفا و979 شخصا.

وأضافت أن 304 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في وضح حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و4 الاف و 277 شخصا لغاية الآن.