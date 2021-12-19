الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ما وراء التأخير في عملية تحرير مأرب

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث السياسي د. اسماعيل النجار سبب تأخر الجيش اليمني واللجان الشعبية في تحرير مأرب.

العالم - مع الحدث

وقال النجار في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي صرح قبل مدة قائلاً ان استمرار الحرب، خسارة للطرفين والاستمرار في التسوية السياسية علی أساس القرار 2216 امر لاجدوی منه، فعلی الولايات المتحدة والسعودية وباقي دول التحالف ان يؤمنوا بأنهم هُزموا في معركة اليمن.

وأكد النجار ان معركة مأرب والتي تستمر منذ أكثر من 10 أشهر تستطيع ان تقلب المعادلة لو ان الجيش اليمني واللجان الشعبية جادون في الحفاظ علی أرواح أكثر مما يزيد من مليونين بشر موجودين في هذه المدينة.

وأوضح النجار ان السعودية والولايات المتحدة تكابران في اعلان وقف لاطلاق النار أو اصدار بيان يهني الحرب ولو من طرف واحد لان هذا بالعرف السعودي يؤكد هزيمة السعودية والانتصار اليمني.

ورأی النجار ان الحل في نقطة وسط هي اجتماع للسعودية وصنعاء والمبعوث الأممي والاتفاق علی انهاء الحرب علی أساس قاعدة لاغالب ولامغلوب وقد فتح اليمنيون هذا الباب منذ مدة طويلة لكن الغطرسة السعودية تمنعهم من هذا الحل والغرب لايريد انهاء الحرب علی أساس لاغالب ولامغلوب.

روابط ذات صلة

33 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات و172 خرقا في الحديدة

إنهيار دفاعات قوات هادي أمام الجيش واللجان الشعبية في عُمق وادي عبيدة

السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا تنعي سقوط مأرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"فيفا"يتخذ قرارا بحق ملايين الناطقين باللغة العربية في انحاء العالم!

شاهد.. ما وراء التأخير في عملية تحرير مأرب

شاهد بالفيديو.. منتخب الجزائر ينتصر علی معسكر التطبيع ويرفع علم فلسطين

الصحة العراقية تحذر من خطورة 'أوميكرون' وموجة وبائية قاسية

هذا ما قدمته ايران من مقترحات لمساعدة شعب أفغانستان

الاحتلال الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية إلى الحسكة 