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غوتيريش يصل إلى لبنان في زيارة "تضامن"

غوتيريش يصل إلى لبنان في زيارة
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد ظهر الأحد إلى بيروت في زيارة "تضامن" تستمر أربعة أيام، استبقها بدعوة المسؤولين السياسيين الى توحيد صفوفهم من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.

العالم - لبنان

ويتوجه غوتيريش في مستهل زيارته، التي تستمر حتى الأربعاء، الى القصر الرئاسي حيث يلتقي عصراً رئيس الجمهورية ميشال عون. ويتفقد صباح الإثنين مرفأ بيروت "للوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم".

وقالت الأمم المتحدة في بيان الخميس إن الزيارة "في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه".

واستبق غوتيريش وصوله الى بيروت بدعوته القوى السياسية الى توحيد صفوفها. وقال الخميس خلال لقاء صحافي عبر الفيديو إن "الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلّت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه".

وأكد غوتيريش أنه "لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه" مضيفا أن "اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية".

ويحفل جدول أعمال غوتيريش، الذي وزعته الأمم المتحدة في بيروت، بلقاءات عدة تشمل كبار المسوؤلين وعدداً من القادة الروحيين وممثّلين عن المجتمع المدني.

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