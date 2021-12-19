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الناشط مشيمع ينهي إضرابه عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن

الناشط مشيمع ينهي إضرابه عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن الناشط البحراني علي مشيمع إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 23 يوما أمام سفارة النظام البحريني وسط العاصمة البريطانية لندن.

العالم- البحرين

وقال الناشط في تغريدة“ اليوم 23 والأخير من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين“, مضيفا ” أقف هذا اليوم ( #عيد_الشهداء ) تضامنا مع عوائلهم وتمسكا بحقهم في محاسبة القتلة والجلادين“.

ثم تمثل بأبيات الشاعر الجواهري:
أتعلم أم أنت لا تعلمُ..بأن جراح الضحايا فمُ
فمٌ ليس كالمدعي قولةً..وليس كآخر يسترحم
أتعلم أن جراح الشهيد..تظل عن الثأر تستفهم

وكان مشيمع دخل في الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس، وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع.

وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة، فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه.

وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن.

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