آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية السودانية الغاضبة ضد حكم العسكر

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتظاهرات في السودان فى ذكرى انطلاق الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير رفضاً لاتفاق البرهان-حمدوك أشار مراسلنا الى انسحاب عدد من قوات الشرطة من امام القصر الرئاسي امام المد الثوري بالخرطوم.

واضاف مراسلنا:"تم اقتحام جسر النيل الازرق الرابط بين ام درمان والخرطوم من قبل الثوار السودانيين، مشيرا الى دخول عدد من المتظاهرين السودانيين إلى داخل القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وكانت قد أطلقت قوات الشرطة السودانية، الأحد، عبوات الغاز المسيل للدموع، لتفريق محتجين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، ومحاولة إرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع عليها.

كما كسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري "النيل الأبيض" الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، و"المنشية" الرابط بين الخرطوم ومدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر الآلاف، في العاصمة السودانية الخرطوم، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

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