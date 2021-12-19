بالفيديو.. 'مسيرة روسية انتحارية' تفتك بقيادات 'تحرير الشام' الارهابية

العالم - سوريا

ونُشر الفيديو على قناة Telegram الخاصة بالمراسل في قناة روسيا 1 التلفزيونية ألكسندر روغاتكين. سيتم عرض النسخة الكاملة من الفيديو اليوم الأحد.

في الفيديو المنشور، يروي المشغل الروسي للذخيرة، أندريه، تفاصيل عملية أبريل نيسان 2020، والتي قضى خلالها على أحد عناصر تنظيم تحرير الشام الإرهابية ، الذي دمر حوالي 30 دبابة بصواريخ مضادة للدبابات ومروحيات للقوات السورية.

وقال جندي من القوات الخاصة الروسية: "قبل يومين من عمليتنا الخاصة، أطلق هذا المسلح النار على قافلة تابعة للجمهورية العربية السورية وأحرق شاحنتين، وبعد ذلك بدأنا في إجراء استطلاعات جوية للمنطقة وأثناء الاستطلاع وجدنا طاقما للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات".

اكتشفت طائرة مسيرة كاميكازي لانتسيت الطاقم أثناء قيامه بنشر قاذفة في موقعها. نظرًا لأنه في هذه الحالة كان من المستحيل التعرف على سنايبر تو نفسه، فقد تقرر القضاء على مجموعة الإرهابيين بأكملها. على الرغم من أن المسلحين سمعوا سقوط لانتسيت على شاحنتهم الصغيرة، فقد استغرق الأمر منهم ثانيتين للهرب من السيارة - ماتوا جميعًا متأثرين بجروحهم الناجمة عن الشظايا. دمرت طائرة كاميكازي الثانية منشأة تاو نفسها.

وفي نفس اليوم تمت تصفية القائد أبو الوليد في محافظة حماة حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.