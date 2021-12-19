السودان لحظة بلحظة.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي

العالم - السودان

وأضاف مراسل العالم أن ثوار مدينة بحري اقتحموا جسر المك نمر ودخلوا الى العاصمة الخرطوم.

وتابع مراسلنا: إن ثوار منطقة بري وصلوا إلى قبالة القصر الجمهوري رغم اغلاق شارع النيل بالخرطوم.

واثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع 45 قتيلا ومئات الجرحى، تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

وأعاد الجيش رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ولكن من دون أعضاء حكومته اثر ضغوط دولية وعدم اعتراف بالانقلاب.

كما تعهد باجراء انتخابات حرة في تموز/يوليو 2023، الا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر.

في المقابل يجد أنصار الحكم المدني الديموقراطي، الذين يتهمون حمدوك بــ"الخيانة" صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع.

ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون الى إنهاء "احتلال" العسكريين الى تظاهرات جديدة اليوم الأحد ضد الجنرالات. و من المقرر ان تجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار “لا شراكة ولا تفاوض” مع العسكريين.

يتبع ..