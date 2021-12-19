شاهد.. ماذا يريد الشعب المنتفض في السودان؟

العالم - خاص بالعالم

وقال د. أسامة الشيخ في حديث لقناة العالم ان الجماهير السودانية تعتبر ان عمر البشير، لايزال يحكم السودان.

وأضاف الشيخ ان الجماهير السودانية تتحدث عن اللجنة الامنية التي شكلها عمر البشير قبل سقوطه وهي تدير البلاد منذ 2019 واليوم، أصبحت الفرصة مؤاتية لاسقاط كل نظام عمر البشير. فقبل 3 سنوات تم اسقاط شخص عمر البشير واليوم حان وقت اسقاط كل أشكال منظومة عمر البشير الجاثمة علی صدر هذا الشعب.

وأوضح ان الجماهير السودانية تری فساداً مستشري في المؤسسة العسكرية ونزلت للشارع من أجل اعادة صياغة المؤسسة العسكرية بعقيدة وطنية، لان العقيدة الحالية لهذه المؤسسة وضعت من قبل نظام البشير وبعض الدول الاقليمية.

ورأی الشيخ ان المؤسسة العسكرية تعمل علی أساس أجندة لدول خاصة في المنطقة، فيعتبرون البلد والشعب مِلكهم ويوقعون اتفاقيات دولية ويدخلون في تحالفات دولية ويرسلون جنود الی خارج السودان وهذه الامور كلها مرفوضة من قبل الشعب السوداني.

وأكد الشيخ ان المتظاهرين، يريديون اليوم مدنية كاملة للدولة ويرفضون عسكرة الحكم ويبحثون عن اسقاط حكم العسكر وانهاء حقبة الانقلابات العسكرية في السودان.