إيران تسجل رقما قياسيا عالميا في ضبط المخدرات

العالم - إيران

وخلال اجتماعه اليوم الأحد مع مساعدي ومدراء اللجنة وامناء المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات، أكد العميد مؤمني: تعد المخدرات اليوم من أكبر الكوارث الإنسانية ومصدر أضرار واسعة النطاق في العالم والبلاد.

وتابع: قدمت ايران 12 الف شهید ومعاق في سبيل مكافحة المخدرات مضيفا : ضبطتنا حوالي ألف و 200 طن من المخدرات خلال العام الماضي و هو الاعلى عالميا.

واعتبر تواجد القوات الامریکیة في أفغانستان العامل الرئيس في زراعة المخدرات وزیادة إنتاجها موضحا : كان إنتاج أفغانستان من المخدرات حوالي 200 طن حتى عام 2000 م ، وبلغ مستوى إنتاج هذا البلد من المخدرات الی 9 آلاف طن خلال عام 2018 م ، مسجلا زيادة بنسبة خمسين ضعفًا.

يذکر أنه تكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.