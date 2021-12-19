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أمير عبد اللهيان: السبيل الوحيد لإحلال السلام في أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المكونات الأفغانية

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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