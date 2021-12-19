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وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الكويتي على هامش اجتماع وزراء منظمة التعاون الاسلامي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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