السودان، هل سيكسب المدنيون الرهان... مصير مجهول ينتظر الانتخابات في ليبيا

العالم - بانوراما

واحتشد محتجون سودانيون مناهضون للانقلاب العسكري قرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حيث تعرضوا لوابل من قنابل الغاز من قبل قوات الامن بغية تفريقهم.

وضمن فعاليات احياء الذكرى الثالثة للاطاحة بنظام عمر البشير شهدت العاصمة وغيرها من المدن احتجاجات ومسيرات شعبية حاشدة نددت بحكم العسكر وطالبت بعودة الحكم المدني الى البلاد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ازدياد الغموض حول مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل ارتفاع الاصوات المنادية بتاجيل الاستحقاق لعدم جهوزية السلطات على اجرائه.

فيما تحضر التوترات العسكرية عاملا مهددا للانتخابات في ظل العوامل الخارجية والتدخلات في الشان الداخلي الليبي بما يؤثر على مصير الانتخابات وعلى نتائجها في حال اجرائها.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.