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أميرعبداللهيان یلتقي في إسلام آباد بنظيره الكويتي

أميرعبداللهيان یلتقي في إسلام آباد بنظيره الكويتي
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الحمد الصباح.

العالم - ایران

وأكد وزير الخارجية خلال هذا اللقاء، على تعزيز العلاقات بين البلدين والسعي لتذليل العقبات القنصلية وتسهيل تنقل مواطني البلدين، معلناً استعداد طهران لعقد اللجنة المشتركة واللجان القنصلية والحدودية.

واعتبر أميرعبداللهيان العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الأخوة وحسن الجوار، وأبلغ، وزير خارجية الكويت تحيات رئيس الجمهورية الدكتور رئيسي إلى أمير الكويت.

بدوره نقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت الى قائد الثورة ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلن أن اللجان القنصلية والحدودية للبلدين ستعقد قريباً.

وتحدث خلال هذا اللقاء عن التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى زيارة الكويت.

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