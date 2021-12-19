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هجوم الكتروني على موقعين سياحيين في كيان الاحتلال

هجوم الكتروني على موقعين سياحيين في كيان الاحتلال
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أقدمت مجموعة قراصنة تدعى ”Sharp Boys – الأولاد الأذكياء" على اختراق موقعين إسرائيليين مخصصين ”للنزهات“ الخارجية، ما أدى لتسريب معلومات 200 مستخدم، وعرض معلومات عن نحو 3 ملايين شخص ”للبيع“.

العالم ـ الاحتلال

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست: الإسرائيلية، الناطقة باللغة الإنجليزية ،اليوم الأحد، أن "البيانات المسربة من الموقعين، تتضمن رسائل بريد إلكترونية وعناوين وأرقام هواتف للمشتركين".

وأشارت إلى أن الموقعين المستهدفين، هما "Tiuli" و "Lametaye"، وأن الأول هو موقع على شبكة الإنترنت، يوفر معلومات عن المشي لمسافات طويلة والمعالم السياحية والخرائط وأماكن النوم في جميع أنحاء "إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن موقع "Lametayel" عبارة عن سلسلة من متاجر السلع الرياضية والنزهات الخارجية ويوفر ،أيضًا، معلومات عن رياضة المشي لمسافات طويلة، مضيفة أن كِلا الموقعين ظل معطلًا لفترة طويلة.

وقالت رسالة نشرها القراصنة "مرحبًا… تم الاستيلاء على lametayel.co.il و tiuli.com ..جميع قواعد البيانات معروضة للبيع".

وأضاف المتسللون أن "لديهم 500 غيغابايت من البيانات للبيع بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأرقام الهواتف لنحو 3 ملايين مستخدم.

وبحسب الصحيفة لم "يقدم القراصنة أي طلبات للحصول على فدية وليس من الواضح ما إذا كانت دوافع الهجوم مالية أم سياسية".

وقال "Lametayel" إنه حدد ”نشاطًا مشبوهًا“ على مواقعه، بعد ظهر السبت، وألغاها جميعا ومنع الوصول إليها، مضيفا أنه "يجري فحص الأمر ”، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن ”العملية هي أحدث هجوم إلكتروني يؤثر على الشركات الإسرائيلية".

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