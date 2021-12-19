بينيت: اوميكرون تسلل إلينا وموجة كورونا الخامسة بدأت

العالم ـ الاحتلال

وجاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية التي خصصت لمناقشة زيادة الإصابات بمتحور كورونا الجديد المعروف بـ"أوميكرون".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بينيت قوله: "الوقت ينفد. الأوميكرون تسلل بالفعل إلى "إسرائيل". هناك بالفعل إصابات داخل المجتمع، ونشهد بالفعل زيادة في معدلات العدوى".

وأضاف: "بسبب الطبيعة شديدة العدوى لهذا المتحور، فإن الحماية الجماعية والوطنية التي توفرها الدولة غير كافية".

وفي سياق متصل، صادقت ما تسمى "لجنة الدستور" في الكنيست على توصيات وزارة صحةالاحتلال بإدراج 7 دول جديدة إلى قائمة الدول الحمراء (تشهد تفشيا للفيروس).

وشملت القائمة الجديدة الإمارات العربية المتحدة، وإيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، والسويد.

وسيدخل قرار حظر سفر المستوطنين إلى هذه الدول ابتداء من منتصف ليل الأحد/الإثنين.