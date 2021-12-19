لاعب سعودي يزيل علم الاحتلال من على قميصه في مباراة استعراضية

العالم- الامارات

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية "تايمز أوف إسرائيل" في عددها الصادر يوم أمس السبت، أن "لاعبا سعوديًا ظهر أنه شطب "علم إسرائيل" من قميصه الذي شارك به في المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هامش بطولة كأس العرب 2021 المقامة مؤخرًا في قطر".

وارتدى الفريقان قمصانا باللونين الأبيض والأزرق، تضمنت أعلامًا لجميع الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما فيها الكيان الإسرائيلي.

ويأتي الحادث بعد انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين من المباراة احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي لفريق "أساطير العالم"، أفرام غرانت.

وقرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من مباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.

وفاز "أساطير العرب" بالمباراة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب السعودي أو مقاطعة المباراة من اللاعبين الجزائريين.

ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.

وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، ليذهب الفوز في النهاية إلى أساطير العرب.