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لقاء برلماني سوري - روسي في مجلس الشعب السوري

لقاء برلماني سوري - روسي في مجلس الشعب السوري
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

بحثت لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب السوري اليوم مع رئيس مجموعة الصداقة الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي ديميتري سابلين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني.

العالم - سوريا

وأكد رئيس لجنة الصداقة السورية الروسية باسم سودان عمق العلاقات بين البلدين وضرورة مواصلة العمل الجاد وبذل الجهود على الأصعدة كافة للارتقاء بها في كل المجالات بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والروسي لافتاً إلىمواقف روسيا الاتحادية ووقوفها إلى جانب سورية وشعبها في محاربة الإرهاب حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

من جهته أشار سابلين إلى أهمية تكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين على المستوى البرلماني لتحقيق أقصى درجات التعاون معرباً عن أمله بمشاركة سورية بصفة مراقب في أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومبيناً أن مشاركة سورية في أعمال الجمعية ستشكل قيمة مضافة تعود نتائجها لمصلحة البلدين في محاربة الإرهاب وتعزيز أمنهما وأمن العالم برمته.

وكشف سابلين أنه يتم العمل على تنسيق آليات التعاون بين أقاليم روسية ومحافظات سورية لتقديم الدعم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتعليمية.

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