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وزير الاقتصاد السوري يوكد ضرورة زيادة التبادل التجاري مع العراق

وزير الاقتصاد السوري يوكد ضرورة زيادة التبادل التجاري مع العراق
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.

العالم - سوريا

وأشار الوزير اسوري خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي في مبنى وزارة الاقتصاد السوري إلى ضرورة تبسيط الإجراءات في المنافذ الحدودية وتخفيض الرسوم الجمركية ما يساهم في انسيابية وديمومة تصدير البضائع السورية إلى العراق.

من جانبه أكد الحجيمي ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز التعاون من خلال اللجنة العراقية السورية المشتركة منوهاً بأهمية قانون الاستثمار رقم 18 في تشجيع الاستثمار والمستثمر العربي وبدور القطاع الخاص في كلا البلدين في تنشيط التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

وناقش الجانبان الدور المنوط بالملحقية التجارية العراقية في سورية في توطيد العلاقات الثنائية وإيجاد فرص تجارية بين البلدين وشددا على أهمية إقامة معرض صنع في سورية في العراق في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 170 شركة تجارية وصناعية لكونه يشكل فرصة مهمة للقاء رجال الأعمال السوريين والعراقيين.

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