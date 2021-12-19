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الجهاد الاسلامي: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي 'الإسرائيلي' بحق الأسيرات

الجهاد الاسلامي: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي 'الإسرائيلي' بحق الأسيرات
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

هددت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، بالرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

العالم ـ فلسطين

وقالت الهيئة القيادية في بيان لها :" سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات، ولن يفلت السجانون من العقاب".

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق من اليوم استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات، عادّةً إياها جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والأسيرات في السجون.

وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم الأحد: إن هذه الانتهاكات تستدعي من كل قوى شعبنا ومكوناته تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر مطلعة على أوضاع الأسيرات أن قوات القمع في سجن الدامون اعتدت على الأسيرات بالضرب والسحل.

وأوضحت أن إحدى الأسيرات أغمي عليها من الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء اعتداء قوات القمع عليهنّ وسحلهنّ من رقابهنّ.

وذكرت المصادر أن إدارة السجون عزلت الأسيرة القيادية منى قعدان، في وقت تمنع الأسيرات من الاستحمام منذ ثلاثة أيام، وفق حرية نيوز.

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