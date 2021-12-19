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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا ويبحث معه تعزيز التعاون الأمني لا سيما على الحدود

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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