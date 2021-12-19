شاهد..هكذا استقبل التونسيون مدرب منتخب بلادهم في المطار!

العالم - تونس

بينما شهدت وصول "نسور قرطاج" إلى الدور النهائي والخسارة من الجزائر بهدفين نظيفين.

ورغم خيبة الأمل التي شعرت بها الجماهير، عقب الهزيمة بتمديد الوقت في المباراة النهائية.

فإن عدداً كبيراً من المشجعين توافدوا على مطار "تونس قرطاج الدولي"، وخصّوا منتخبهم باستقبال الأبطال وشكروا اللاعبين على مستواهم الجيد في البطولة.

وحظي المدير الفني منذر الكبير بدعم الجماهير، رغم الانتقادات التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة.

وأصرّ عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المدرب، وحثّوه على تدارك هذه الهزيمة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، الشهر المقبل.

وبعد خروج الكبير من المطار، فوجئ بتصفيق حارّ من الجماهير، في إشارة واضحة إلى أنّ النتيجة التي حققها المنتخب بكأس العرب أرضت عدداً كبيراً من التونسيين، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبل الجهاز الفني.