الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..هكذا استقبل التونسيون مدرب منتخب بلادهم في المطار!

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

عادت بعثة المنتخب التونسي إلى أرض الوطن، الأحد، بعد المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021".

العالم - تونس

بينما شهدت وصول "نسور قرطاج" إلى الدور النهائي والخسارة من الجزائر بهدفين نظيفين.

ورغم خيبة الأمل التي شعرت بها الجماهير، عقب الهزيمة بتمديد الوقت في المباراة النهائية.

فإن عدداً كبيراً من المشجعين توافدوا على مطار "تونس قرطاج الدولي"، وخصّوا منتخبهم باستقبال الأبطال وشكروا اللاعبين على مستواهم الجيد في البطولة.

وحظي المدير الفني منذر الكبير بدعم الجماهير، رغم الانتقادات التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة.

وأصرّ عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المدرب، وحثّوه على تدارك هذه الهزيمة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، الشهر المقبل.

وبعد خروج الكبير من المطار، فوجئ بتصفيق حارّ من الجماهير، في إشارة واضحة إلى أنّ النتيجة التي حققها المنتخب بكأس العرب أرضت عدداً كبيراً من التونسيين، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبل الجهاز الفني.

روابط ذات صلة

معلق جزائري يوجّه رسالة خاصة إلى جماهير تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفدان مصريان في غزة للقاء قيادات حماس ومتابعة ملفات مشتركة

أوغلو: سنواصل التعاون مع موسكو على أساس الاحترام المتبادل

شاهد.. مصير الانتخابات الليبية بين السياسة والعسكر

الجهاد الاسلامي: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي 'الإسرائيلي' بحق الأسيرات

إنعقاد لجنة التحقيق في ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني هذا الأسبوع

تشاهدون الليلة في بانوراما.. السودان، هل سيكسب المدنيون الرهان... مصير مجهول ينتظر الانتخابات في ليبيا