إنعقاد لجنة التحقيق في ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني هذا الأسبوع

العالم - إيران

وقال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي: إن الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع الحالي.

وفي تصريح اليوم الأحد أضاف غريب آبادي أن هذه الجولة التي تستغرق يومين ستضم مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش آخر ما توصل إليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه؛ بما في ذلك دور المتهمين الأميركيين بكافة المستويات والمجالات.