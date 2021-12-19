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الصليب الأحمر الدولي يشيد بدور إيران في مساعدة الشعب الافغاني

الصليب الأحمر الدولي يشيد بدور إيران في مساعدة الشعب الافغاني
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

اشاد وفد الصليب الاحمر الدولي المشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي في اسلام آباد، بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية البناء في دعم ومساعدة الشعب الافغاني.

العالم - إيران

وخلال لقائه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الاحد في اسلام آباد، على هامش الاجتماع الطارئ الـ 17 لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقد للبحث في قضايا افغانستان، قدّم وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر شرحا عن مساعدات اللجنة للشعب الافغاني.

ووفقا لاعلان اللجنة الدولية للصليب الاحمر فقد اقامت اللجنة 12 قاعدة لتقديم المساعدات في انحاء افغانستان وان نحو 1850 شخصا من الكوادر المحلية والاجنبية يشاركون في عمليات تقديم المساعدات الانسانية.

واشاد وفد الصليب الاحمر الدولي خلال اللقاء بالدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم ومساعدة الشعب الافغاني.

والقى وزير الخارجية الايراني كلمة في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي شرح فيها مواقف ووجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية حول قضايا افغانستان وقدم 4 مقترحات في هذا المجال.

واجرى امير عبداللهيان لقاءات ومحادثات مع رئيس وزراء باكستان عمران خان وكذلك وزراء خارجية جمهورية آذربيجان وتركيا والاردن وفلسطين والكويت والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي.

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