الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"منظمة التعاون الإسلامي" تتعهد بالمساعدة في تحرير أصول أفغانستان المجمدة

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

تعهدت "منظمة التعاون الإسلامي" بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في تحرير أصول أفغانية مجمدة بمئات ملايين الدولارات، في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.

العالم - أفغانستان

وفي اجتماع طارئ عقدته في باكستان، دعت المنظمة التي تضم 57 دولة إلى "تعزيز دور بعثة المنظمة في كابل ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية حتى تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني".

والاجتماع هو أكبر مؤتمر بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس وعودة "طالبان" لتولي زمام السلطة.

ومذاك، جمد المجتمع الدولي مساعدات وأصولا تقدر بمليارات الدولارات، والبلاد على أبواب شتاء قارس.

وجاء في قرار أصدرته منظمة التعاون الإسلامي عقب الاجتماع أن البنك الإسلامي للتنمية سيقود الجهود الرامية إلى تحرير المساعدات المجمدة في الربع الأول من العام المقبل.

وحضت المنظمة حركة "طالبان" على التقيد بـ"الواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وكانت باكستان قد حذّرت الأحد من "عواقب وخيمة" على المجتمع الدولي إذا استمر الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، داعية قادة العالم لإيجاد سبل للتعامل مع قادة طالبان للمساعدة في منع حدوث كارثة إنسانية.

روابط ذات صلة

منظمة التعاون الاسلامي تنشئ صندوق اغاثة انساني لأفغانستان

طالبان: عزلة أفغانستان السياسية ليست لمصلحة أحد

كاظمي قمي: الأميركان لم يتركوا أفغانستان بعد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"منظمة التعاون الإسلامي" تتعهد بالمساعدة في تحرير أصول أفغانستان المجمدة

سياسية فرنسية تطالب بإلغاء منح الجنسية التلقائي للجزائريين

الصليب الأحمر الدولي يشيد بدور إيران في مساعدة الشعب الافغاني

الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي

مصدر عراقي يكشف تهريب لأمريكا لأسر داعش من سوريا الى العراق

شاهد.. طهران تبدأ بفحص كاميرات مراقبة دولية جديدة